Бюджет "Рубина" пока не утверждён

Запланированное на вторник заседание попечительского совета «Рубина» не состоялось по причине занятости имеющих право голоса лиц, сообщает «Спорт-экспресс». Окончательно параметры клубного бюджета определятся в ходе рабочих встреч президента казанского клуба Александра Гусева с инвесторами и руководством республики.