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Бюджет "Рубина" пока не утверждён

Бюджет "Рубина" пока не утверждён
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Запланированное на вторник заседание попечительского совета «Рубина» не состоялось по причине занятости имеющих право голоса лиц, сообщает «Спорт-экспресс». Окончательно параметры клубного бюджета определятся в ходе рабочих встреч президента казанского клуба Александра Гусева с инвесторами и руководством республики.

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