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«МЮ» приостановил переговоры с «Интером» по Санчесу из-за травмы Марсьяля

«МЮ» приостановил переговоры с «Интером» по Санчесу из-за травмы Марсьяля
Футбол / Англия 0

Травма французского нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля может помешать трансферу Алексиса Санчеса в «Интер». Об этом сообщает The Guardian.

«Интер» рассчитывал подписать чилийского футболиста на правах аренды с опцией возможности последующего выкупа, однако в матче третьего тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» Марсьяль получил повреждение, степень серьёзности которого пока неясна. Руководство британского клуба приостановило переговоры с «Интером» именно по этой причине.

Ранее сообщалось, что трансфер Санчеса в «Интер» может сорваться из-за высокой заработной платы чилийца.

Ранее Санчес выступал в составе «Кобрелоа», «Удинезе», «Коло-Коло», «Ривер Плейт», «Барселоны» и «Арсенала». В сборную Чили приглашается с 2006 года.

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