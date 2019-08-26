Матвеев рассказал о кадровых проблемах перед матчем с «Олимпиакосом»

Тренер «Краснодара» Сергей Матвеев рассказал, кто из игроков не сможет помочь команде в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом».

«Что касается Ари, сегодня вечером будет последняя консультация у врача, и будет определено его участие в завтрашнем матче.

Мартыновича завтра не будет, я уже говорил после «Локомотива», что мы сможем рассчитывать на него в матче против «Урала» или уже после длительной паузы на сборные. Мы очень надеемся на быстрое восстановление и помощь этих игроков.

Кайо тренируется с нами постоянно, он провел несколько матчей за «Краснодар-2». Мы думаем о том, чтобы у него была возможность в ближайших матчах выйти на замену или даже сыграть с первых минут. Пока мы не можем гарантировать на 100%, выйдет он или нет. Мы надеемся на каждого нашего футболиста», — передаёт слова Матвеева корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Напомним, в первом матче финального раунда квалификации «Краснодар» потерпел разгромное поражение со счётом 0:4. Ответная встреча пройдёт в Краснодаре завтра, 27 августа.