Матвеев: команды отыгрывались и с более крупного счета, всё может перевернуться

Тренер «Краснодара» Сергей Матвеев поделился мыслями о предстоящем ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Олимпиакоса». Первая встреча прошла в Греции и завершилась разгромным поражением российской команды (0:4).

Есть примеры, когда команды отыгрывались и с более крупного счета. Очень важно выйти на поле с правильным настроем, а также не менее важна поддержка трибун. Понятно, что ситуация непростая, что будет очень сложно отыграться, но мы постараемся сделать все, что от нас зависит. Хочется еще раз поблагодарить болельщиков за наполняемость стадиона, которая была в субботу. Они помогли нам в тяжелые минуты после такого поражения. Благодаря им и их поддержке нам удалось показать, что мы команда, которая всегда может бороться.

Конечно, я согласен, что завтра нам нужно будет совершить чудо. Для нас важно выглядеть в глазах болельщиков неравнодушной командой, которая будет бороться за каждый мяч и отдавать все силы. Тогда все будет возможно. Нам понадобится удача, которая будет подкрепляться нашими болельщиками и их желанием гнать нас вперед.

Если мы поведем в первом тайме, это будет хороший залог для того, чтобы увеличить преимущество во втором тайме. Игра с «Олимпиакосом» сложилась за последние 12 минут. Они забили в первом тайме и потом закрепили успех на последних минутах. Все может перевернуться, мы можем это сделать. Все футболисты и тренерский штаб готовы к этому, мы готовы постараться сделать чудо завтра», — передаёт слова Матвеева корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Напомним, ответная встреча пройдёт в Краснодаре завтра, 27 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.