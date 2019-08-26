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Черчесов оценил игру Головина на старте сезона

Черчесов оценил игру Головина на старте сезона
Футбол / Сборная России 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, удалось ли ему увидеть в нынешнем сезоне матчи полузащитника Александра Головина, выступающего за «Монако».

«Их было только два, первый матч «Монако» он пропускал из-за дисквалификации. Мы видели его игры: первую он провёл на одной позиции, вторую — на другой. Думаю, та, на которой он играет у нас, ему ближе. Они только-только стартовали, поэтому про прогресс говорить рано. Но то, что мы видели, нас устроило», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

Сегодня Черчесов объявил список игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Шотландией (6 сентября, Глазго, стадион «Хэмпден Парк», 21:45 мск) и Казахстаном (9 сентября, Калининград, стадион «Калининград», 21:45). Всего в списке значится 26 футболистов.

Черчесов назвал состав на отборочные матчи Евро-2020 с Шотландией и Казахстаном
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