Черчесов объяснил невызов Соболева в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев не входил в число кандидатов на вызов в национальную команду.



«Вызывать Соболева мыслей не было. Всему своё время, он только-только начал проявлять свои качества. Надеемся, это продолжится. Плюс, как я уже говорил, мы вызвали Комличенко, чтобы он мог подтвердить свой уровень. Посмотрим, как он проявит себя в этот раз», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.



Напомним, 22-летний Александр Соболев в настоящее время является лучшим бомбардиром Российской Премьер-лиги. В семи проведённых матчах он отметился шестью забитыми мячами.



Сегодня Черчесов объявил список игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Шотландией (6 сентября, Глазго, стадион «Хэмпден Парк», 21:45 мск) и Казахстаном (9 сентября, Калининград, стадион «Калининград», 21:45). Всего в списке значится 26 футболистов.

Черчесов назвал состав на отборочные матчи Евро-2020 с Шотландией и Казахстаном