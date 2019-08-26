Черчесов: Дзюба для нас лучше, чем Чалов, всему своё время

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, почему нападающий ЦСКА Фёдор Чалов не был рассмотрен в качестве игрока основы.

«Потому что Дзюба — наш капитан и лучше, чем Чалов. Для нас. Всему своё время. Будет ли у Дзюбы особый настрой на матч с Шотландией, учитывая желание играть в Англии? Не думаю. У нас ответственный матч, и он — капитан команды. Личное здесь уходит в сторону», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.



Сегодня Черчесов объявил список игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Шотландией (6 сентября, Глазго, стадион «Хэмпден Парк», 21:45 мск) и Казахстаном (9 сентября, Калининград, стадион «Калининград», 21:45). Всего в списке значится 26 футболистов.