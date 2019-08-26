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Медведев: плотность в турнирной таблице РПЛ добавляет перца

Медведев: плотность в турнирной таблице РПЛ добавляет перца
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал расположение клубов в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В настоящее время первое место от седьмого отделяет лишь одно очко. Сразу пять клубов набрали 14 баллов, что позволяет им делить первое место.

«Плотность в турнирной таблице — это отражение конкуренции, которая складывается на старте чемпионата. Это добавляет перца и привлекает внимание болельщиков.

Как мы ожидали и предсказывали, чемпионат будет очень интересным, непредсказуемым во многих матчах. Нас ждёт очень интересная борьба», – цитирует Медведева ТАСС.

Напомним, в матче седьмого раунда Российской Премьер-Лиги «Зенит» потерпел сенсационное поражение от «Уфы» (0:1).

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