Медведев: плотность в турнирной таблице РПЛ добавляет перца

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал расположение клубов в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В настоящее время первое место от седьмого отделяет лишь одно очко. Сразу пять клубов набрали 14 баллов, что позволяет им делить первое место.



«Плотность в турнирной таблице — это отражение конкуренции, которая складывается на старте чемпионата. Это добавляет перца и привлекает внимание болельщиков.



Как мы ожидали и предсказывали, чемпионат будет очень интересным, непредсказуемым во многих матчах. Нас ждёт очень интересная борьба», – цитирует Медведева ТАСС.

Напомним, в матче седьмого раунда Российской Премьер-Лиги «Зенит» потерпел сенсационное поражение от «Уфы» (0:1).