Головин: считаю, что Чалов не хуже Смолова или Дзюбы

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказал мнение, что нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, ранее вызванный в молодежную сборную, по своему уровню не хуже, чем форварду Артем Дзюбы и Федор Смолов.



«На самом деле это очень большое удивление для меня. Понятно, что у нас есть Смолов, Дзюба. Но считаю, что Чалов не хуже них. Думаю, он как минимум на том же уровне. В то же время решать в любом случае главному тренеру. Молодёжной команде тоже нужна помощь. Раз уж он решил, что у Чалова не будет в первой команде игрового времени — значит, Федя должен выигрывать в молодёжке», — цитирует Головина «Спорт-экспресс».

Сегодня Черчесов объявил список игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Шотландией (6 сентября, Глазго, стадион «Хэмпден Парк», 21:45 мск) и Казахстаном (9 сентября, Калининград, стадион «Калининград», 21:45). Всего в списке значится 26 футболистов.

