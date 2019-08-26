Агент Соболева: встречусь с Черчесовым и обсужу невызов Александра в сборную

Александр Маньяков, агент нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева, прокомментировал тот факт, что его клиент не был вызван Станиславом Черчесовым в сборную России.



«Для Александра, как и для любого футболиста, важно попасть в национальную команду. Черчесов? Неделю назад у нас не состоялась встреча с ним. Станислав Саламович был занят. Потом я из графика выпал. Мы обязательно с ним встретимся и всё обсудим. Но я думаю, что у Черчесова есть свой взгляд на Соболева. Мы же видим, что все его решения приносят результат.

У Черчесова есть причина, по которой он не вызвал Соболева сейчас. Это не придирчивость, здесь нет никакой внутренней подоплеки. Это чисто профессиональный момент. Может быть, Черчесов хочет сначала посмотреть, как Соболев отреагирует на невызов, как будет проявлять себя после этого. Но я в этом ничего страшного не вижу», — цитирует Маньякова «Спорт день за днём».

Черчесов назвал состав на отборочные матчи Евро-2020 с Шотландией и Казахстаном