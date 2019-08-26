Источник: «Локомотив» арендует Мариу с правом выкупа за € 18 млн
Московский «Локомотив» договорился о переходе португальского полузащитника «Интера» Жоау Мариу, утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По данным источника, российский клуб арендует футболиста до окончания сезона-2019/20 с правом последующего выкупа за € 18 млн.
Мариу перешёл в «Интер» летом 2016 года из лиссабонского «Спортинга». Сумма трансфера составила € 40 млн. В прошлом сезоне 26-летний португалец принял участие в 20 матчах итальянского национального чемпионата (12 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал две результативные передачи, а также получил две жёлтые карточки.
В 2016 году Мариу в составе сборной Португалии стал победителем чемпионата Европы, который состоялся во Франции.
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