Английский «Болтон Уондерерс» может прекратить своё существование, сообщает BBC.



По информации источника, клуб оказался на грани ликвидации после того, как сорвалась последняя сделка по его приобретению. Английская футбольная лига (EFL) установила срок до 19:00 мск 27 августа, чтобы «Болтон» либо перешёл новым владельцам, либо предоставил финансовые гарантии своего дальнейшего существования. Если данные требования не будут выполнены, «Болтон» будет исключён из EFL и впоследствии расформирован.



Напомним, «Болтон» был основан в 1874 году и был одним из клубов-основателей EFL в 1888 году. За время своего существования «Болтон» четыре раза становился обладателем Кубка Англии и один раз выигрывал Суперкубок страны.

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