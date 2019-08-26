«Зенит» не договорился по трансферу защитника «Селтика» Аера

Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» пытался приобрести норвежского защитника «Селтика» Кристоффера Аера, но не договорился по сумме трансфера.

Шотландский клуб сообщил «Зениту» свои финансовые требования, после чего руководство российского клуба приняло решение отказаться от трансфера игрока.

21-летний Аер (рост — 197 см) перешёл в «Селтик» летом 2016 года из норвежского «Старта». В прошлом сезоне норвежец принял участие в 28 матчах шотландского национального чемпионата (23 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, получил шесть жёлтых и одну красную карточки. Контракт футболиста с шотландским клубом действует до лета 2022 года. В составе «Селтика» Аер дважды выигрывал чемпионат Шотландии.