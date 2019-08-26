Крыховяк, Рыбусь и Шиманьски вызваны в сборную Польши на матчи отбора Евро-2020

Тренерский штаб сборной Польши определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года со Словенией (6 сентября) и Австрией (9 сентября). Всего в списке значится 27 футболистов, сообщает пресс-служба Польского футбольного союза.



Вратари: Лукаш Фабиански («Вест Хэм Юнайтед»), Лукаш Скорупски («Болонья»), Войцех Щенсны («Ювентус»).



Защитники: Ян Беднарек («Саутгемптон»), Бартош Берешиньски («Сампдория»), Тьяго Ционек (СПАЛ), Камил Глик («Монако»), Роберт Гумни («Лех»), Артур Енджейчик («Легия»), Томаш Кендзера («Динамо» Киев), Михал Паздан («Анкарагюджю»), Аркадиуш Реца («Аталанта»), Мацей Рыбусь («Локомотив»).



Полузащитники: Крыстян Белик («Дерби Каунти»), Якуб Блащиковски («Висла»), Яцек Горальски («Лудогорец»), Камиль Гросицки («Халл Сити»), Дамиан Кондзер («Динамо» Загреб), Матеуш Клих («Лидс Юнайтед»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Кароль Линетты («Сампдория»), Себастьян Шиманьски («Динамо» Москва), Пётр Зелински («Наполи»).



Нападающие: Давид Ковнацки («Сампдория»), Роберт Левандовски («Бавария»), Аркадиуш Милик («Наполи»), Кшиштоф Пёнтек («Милан»).