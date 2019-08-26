«Спартак-2» проиграл «Ротору» в домашнем матче ФНЛ

В матче 10-го тура Футбольной национальной лиги «Спартак-2» принимал волгоградский «Ротор». Встреча прошла на стадионе четвёртом поле Академии «Спартак» имени Ф. Черенкова в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



Автором единственного гола встречи стал нападающий «Ротора» Анзор Саная, который отправил мяч в ворота московской команды на 70-й минуте. Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк показал две жёлтые карточки в этом матче — на 52-й минуте предупреждение получил защитник «Спартака-2» Леонид Миронов, а через 25 минут карточку получил хавбек красно-белых Дмитрий Маркитесов.



«Ротор» набрал 22 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Спартак-2» (15) — на 7-м месте.