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«Спартак-2» проиграл «Ротору» в домашнем матче ФНЛ

«Спартак-2» проиграл «Ротору» в домашнем матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 10-го тура Футбольной национальной лиги «Спартак-2» принимал волгоградский «Ротор». Встреча прошла на стадионе четвёртом поле Академии «Спартак» имени Ф. Черенкова в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола встречи стал нападающий «Ротора» Анзор Саная, который отправил мяч в ворота московской команды на 70-й минуте. Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк показал две жёлтые карточки в этом матче — на 52-й минуте предупреждение получил защитник «Спартака-2» Леонид Миронов, а через 25 минут карточку получил хавбек красно-белых Дмитрий Маркитесов.

«Ротор» набрал 22 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Спартак-2» (15) — на 7-м месте.

ФНЛ - Первый дивизион. 10-й тур
26 августа 2019, понедельник. 16:00 МСК
Спартак-2
Москва
0 : 1
Ротор
Волгоград
0:1 – Саная – 70
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