Геркус: в 2016 году я вёл переговоры с Бердыевым, но решил назначить Сёмина

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что в 2016 году он решил назначить главным тренером Юрий Сёмина, хотя также проводил переговоры с Курбаном Бердыевым.
«Первая причина: Сёмин был свободен и хотел работать. Вторая: команда нуждалась в тренере. Третья: его опыт, отношение к «Локомотиву». Тут он вчистую выигрывал конкуренцию у любого другого кандидата. В той ситуации выбора особо и не было. Другие варианты несли заведомо больший риск.
Бердыев также фигурировал, я проводил с ним переговоры. Я выслушал его условия, но нашего согласия на это дано не было. Знал, чего хочет Бердыев, на что он рассчитывает, как он видит развитие клуба. Я дал этому всему оценку и решил назначить Сёмина», — сказал Геркус в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
- 26 августа 2019
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