Хамес получил травму и может пропустить 2-3 недели
Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес получил травму правой камбаловидной мышцы, сообщается на официальном сайте «Королевского клуба».
Точные сроки восстановления колумбийского футболиста не сообщается. Вероятнее всего, Хамесу потребуется 2-3 недели на восстановление после повреждения.
Напомним, ранее Хамес вышел в стартовом составе «Реала» впервые с 2017 года. Это произошло в матче 2-го тура испанской Примеры с «Вальядолидом» (1:1).
Хамес Родригес перешёл в «Реал» из «Монако» летом 2014 года. Последние два сезона хавбек провёл на правах аренды в мюнхенской «Баварии». Действующие чемпионы немецкой Бундеслиги могли выкупить его за фиксированную сумму, но отказались от такой возможности.
«Милан» может сделать предложение «Реалу» по Хамесу
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