Заболотный забил первый гол за «Сочи». Видео

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимает «Сочи». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Екатеринбург Арена». К перерыву счёт в матче ничейный — 1:1. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
На 43-й минуте встречи нападающий Антон Заболотный забил свой первый гол в составе «Сочи». Ранее пенальти в ворота гостей реализовал форвард «Урала» Эрик Бикфалви.
Видео можно посмотреть на канале «Матч Премьер» в Rutube.
Напомним, Заболотный перешёл в «Сочи» из петербургского «Зенита» летом 2019 года. В прошлом сезоне на клубном уровне нападающий принял участие в тридцати матчах. На его счету три забитых мяча и четыре результативные передачи.
«Сочи» набрал 3 очка в 6 матчах и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ.
- 26 августа 2019
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