Заболотный забил первый гол за «Сочи». Видео

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимает «Сочи». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Екатеринбург Арена». К перерыву счёт в матче ничейный — 1:1. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



На 43-й минуте встречи нападающий Антон Заболотный забил свой первый гол в составе «Сочи». Ранее пенальти в ворота гостей реализовал форвард «Урала» Эрик Бикфалви.

Видео можно посмотреть на канале «Матч Премьер» в Rutube.

Напомним, Заболотный перешёл в «Сочи» из петербургского «Зенита» летом 2019 года. В прошлом сезоне на клубном уровне нападающий принял участие в тридцати матчах. На его счету три забитых мяча и четыре результативные передачи.

«Сочи» набрал 3 очка в 6 матчах и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ.