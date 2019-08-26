Заболотный забил первый гол в РПЛ за 470 дней
Нападающий Антон Заболотный забил дебютный гол в составе «Сочи» в матче 7-го тура Российской Премьер-лиги с «Уралом». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Екатеринбург Арена». К 61-й минуте счёт в матче ничейный — 1:1. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
Напомним, Заболотный перешёл в «Сочи» из петербургского «Зенита» летом 2019 года. В последний раз в РПЛ форвард отличился 13 мая 2018 года. Тогда Заболотный забил гол за «Зенит» в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «СКА-Хабаровском» (6:0).
В нынешнем сезоне Заболотный принял участие в 3 матчах Профессиональной футбольной лиги и отметился голом в составе «Зенита-2».
Видео можно посмотреть на канале «Матч Премьер» в Rutube.
- 26 августа 2019
-
19:53
-
19:53
-
19:49
-
19:46
-
19:26
-
19:20
-
19:05
-
18:57
-
18:46
-
18:35
-
18:30
-
18:23
-
18:12
-
18:11
-
17:58
-
17:50
-
17:47
-
17:36
-
17:31
-
17:25
-
17:18
-
17:08
-
17:06
-
16:55
-
16:47
-
16:26
-
16:24
-
16:10
-
16:05
-
15:54
-
15:43
-
15:32
-
15:24
-
15:14
-
15:13
Партнерский контент