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Заболотный забил первый гол в РПЛ за 470 дней

Заболотный забил первый гол в РПЛ за 470 дней
Футбол / РПЛ 0

Нападающий Антон Заболотный забил дебютный гол в составе «Сочи» в матче 7-го тура Российской Премьер-лиги с «Уралом». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Екатеринбург Арена». К 61-й минуте счёт в матче ничейный — 1:1. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

Напомним, Заболотный перешёл в «Сочи» из петербургского «Зенита» летом 2019 года. В последний раз в РПЛ форвард отличился 13 мая 2018 года. Тогда Заболотный забил гол за «Зенит» в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «СКА-Хабаровском» (6:0).

В нынешнем сезоне Заболотный принял участие в 3 матчах Профессиональной футбольной лиги и отметился голом в составе «Зенита-2».

Видео можно посмотреть на канале «Матч Премьер» в Rutube.

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