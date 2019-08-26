Заболотный забил первый гол в РПЛ за 470 дней

Нападающий Антон Заболотный забил дебютный гол в составе «Сочи» в матче 7-го тура Российской Премьер-лиги с «Уралом». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Екатеринбург Арена». К 61-й минуте счёт в матче ничейный — 1:1. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



Напомним, Заболотный перешёл в «Сочи» из петербургского «Зенита» летом 2019 года. В последний раз в РПЛ форвард отличился 13 мая 2018 года. Тогда Заболотный забил гол за «Зенит» в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «СКА-Хабаровском» (6:0).



В нынешнем сезоне Заболотный принял участие в 3 матчах Профессиональной футбольной лиги и отметился голом в составе «Зенита-2».

Видео можно посмотреть на канале «Матч Премьер» в Rutube.