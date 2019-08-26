Тренер «Олимпиакоса»: «Краснодар» по-прежнему силен, игра будет сложной

Главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш поделился ожиданиями от ответного матча плей-офф раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром».

«Завтра мы встретимся с очень сильным соперником на его территории. Разумеется, стадион будет поддерживать противника, что, безусловно, придаст «Краснодару» уверенности. Мы должны быть уверены в своих силах и показать хороший результат, как в первом матче. Наш соперник показал в прошлом матче очень качественный футбол, поэтому «Краснодар» нельзя недооценивать. Нам нужно принимать во внимание все достоинства и недостатки соперника.

Нет полной уверенности в том, что мы повторим такой же результат, как и в прошлом матче. Мы должны сделать всё возможное, чтобы попасть в историю. Нам необходимо быть очень собранными и внимательными. Мы не можем упустить этот шанс.

«Краснодар» по-прежнему силен, и завтра при любом составе противника игра будет достаточно сложной и интересной. Большая часть игры в Греции была равной, команды играли примерно на одинаковом уровне. Мы показали, что наша команда терпеливее, и это помогло нам добиться такого результата", — передаёт слова Мартинша корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.