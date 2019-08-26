«Урал» обыграл «Сочи» в матче РПЛ

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» обыграл «Сочи» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена». Обслуживал матч московский арбитр Сергей Карасёв.
Счёт был открыт на 16-й минуте. Автором гола стал Эрик Бикфалви, который реализовал 11-метровый. В концовке первого тайма равновесие восстановил Антон Заболотный, который забил свой первый гол за «Сочи». На 74-й минуте «Урал» вышел вперёд благодаря голу Андрея Панюкова с передачи Николая Димитрова. Окончательный счёт установил Димитров с паса Рафала Аугустыняка.
«Урал», набрав 10 очков, поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» (3) — на 15-м месте.
В 8-м туре «Урал» дома сыграет с «Краснодаром» (1 сентября). «Сочи» сыграет в гостях с «Рубином» (31 августа).
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