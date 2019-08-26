Семеду: «Олимпиакос» должен сыграть с «Краснодаром» на выезде так же, как и дома

Защитник «Олимпиакоса» Рубен Семеду поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Краснодаром». Первая встреча завершилась победой греческой команды со счётом 4:0.
«Мы должны выйти на поле с целью показать хороший результат. Здорово, что у нас есть возможность попасть в группу Лиги чемпионов. Мы должны успешно провести этот матч и показать то, чего ждут от нас наши болельщики.
Я уверен, что на том уровне, на котором мы находимся, все команды играют на высоком уровне. В Лиге чемпионов каждая команда сильна по-своему. Мы довольны нашим результатом, но не стоит недооценивать соперника. Я не думаю о соперниках, с которыми мы встречались ранее, мы думаем только о следующем противнике. Завтрашняя игра будет достаточно сложной. Мы должны продемонстрировать такую же хорошую игру, как и на нашем стадионе в прошлом матче. Здорово, что наша команда не пропускала голы так много игр подряд, мы должны продолжить в том духе и сделать все, чтобы эта победная серия не прекратилась", — передаёт слова Семеду корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 26 августа 2019
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