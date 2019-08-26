Дренте перешёл в 12-й клуб за карьеру
Голландский защитник Ройстон Дренте перешёл в клуб третьего голландского дивизиона «Козаккен Бойз». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Футболист подписал с клубом контракт до окончания сезона-2019/20. «Козаккен Бойз» стал 12-м клубом в карьере голландца.
«Козаккен Бойз» — мой осознанный выбор. Он находится близко к дому, и я смогу проводить больше времени с семьей", — сказал Дренте.
32-летний Дренте является воспитанником «Фейеноорда». Также он выступал за мадридский «Реал», «Эркулес», «Эвертон», «Аланию», «Рединг», «Шеффилд Уэнсдей», «Кайсери Эрджиесспор», «Бани Яс», «Ксеркес» и «Спарту». За сборную Нидерландов сыграл один матч. В составе «Реала» Дренте — чемпион и обладатель Суперкубка Испании.
Дренте рассказал о своём переходе в «Аланию»
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