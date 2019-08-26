Отборочный матч Евро-2020 Шотландия — Россия покажет Первый канал
Отборочный матч чемпионата Европы 2020 года Шотландия — Россия в прямом эфире покажет Первый канал. Встреча состоится в пятницу, 6 сентября, на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Также трансляция отборочного матча Евро-2020 будет вестись на сайте Первого канала.
Сегодня, 26 августа, тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Евро-2020 с Шотландией и Казахстаном. Подготовку к матчам подопечные Черчесова начнут 1 сентября в Новогорске.
Сборная России набрала 9 очков в 4 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице группы I. Лидером группы является национальная команда Бельгии (12).
Черчесов назвал состав на отборочные матчи Евро-2020 с Шотландией и Казахстаном
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