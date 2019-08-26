«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Крыльями Советов»

Пресс-служба «Спартака» показала, что осталось за кадром матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Встреча прошла на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Видео можно посмотреть на канале «Спартака» в YouTube.



Счёт был открыт в концовке первого тайма. Автором гола стал Александр Соболев. Голевую передачу отдал Максим Канунников. На 54-й минуте равновесие восстановил Джордан Ларссон. Для него этот гол стал первым в составе московского клуба. Победный гол в компенсированное время забил Гус Тиль.



«Спартак», набрав 14 очков, делит 1-4-е место в турнирной таблице российского национального чемпионата с «Краснодаром», «Локомотивом» и «Зенитом». «Крылья Советов» (6) — на 13-м месте.



В 8-м туре «Спартак» дома сыграет с «Зенитом». Матч состоится 1 сентября. «Крылья Советов» дома сыграют с «Динамо» (30 августа).