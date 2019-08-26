Игнашевич: ФНЛ — лучшая лига в мире. Я здесь работаю, как врач скорой помощи

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич поделился впечатлениями от Футбольной национальной лиги.
«Я давно уже „убил“ в себе игрока. Как только закончил. В первую очередь надо перестать тренироваться. Как только перестаешь тренироваться, у тебя хватает сил и времени анализировать работу. Всё, ты уже тренер. А если ты участвуешь, ты устаешь и не можешь так воспринимать информацию.
Что касается защитников, мне всё прекрасно видно и понятно, почему и где они ошибаются. Поэтому мне проще давать им какие-то корректировки, чем футболистам другого плана.
Когда меня назначили, я не переживал. Уверен, что право на ошибку есть у всех. Болельщики, конечно, понимали, что это определённый риск со стороны клуба – назначить тренера без практики, — поэтому так реагировали.
Говорить мы должны на футбольном поле. Здесь 38 туров – это просто марафон, я здесь работаю, как врач скорой помощи, если честно, в таком графике. Эта практика – очень классно. Видел, какое поле было в Хабаровске? А какое во Владивостоке? И мы туда-сюда летаем, играем, все теряют очки, все друг друга обыгрывают. Это классная лига, лучшая лига в мире. Крутые ощущения – это сейчас два выезда в Хабаровск и Владивосток. Жара, поле-бетон", — сказал Игнашевич в интервью YouTube-каналу «Красава».
- 26 августа 2019
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