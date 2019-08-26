Сулейманов — об ответном матче с «Олимпиакосом»: верить до последнего

Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов отметил, что серьёзно настроен на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Олимпиакосом».



«Верить до последнего», — написал Сулейманов на странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Магомеда-Шапи Сулейманова

Первая игра, прошедшая 21 августа, завершилась разгромной победой греческой команды со счётом 4:0. Ответный матч пройдёт во вторник, 27 августа, в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов «Олимпиакос» в двухматчевом противостоянии победил турецкий «Истанбул Башакшехир» (1:0, 2:0). «Краснодар» в свою очередь оказался сильнее «Порту» (0:1, 3:2).



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