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Экс-игрок «Реала»: Бензема — лучший центрфорвард в мире за последние 10 лет

Экс-игрок «Реала»: Бензема — лучший центрфорвард в мире за последние 10 лет
Футбол / Испания 0

Бывший нападающий «Реала» Омар Маскарель поделился мнением о форварде «Королевского клуба» Кариме Бензема.

«Реал» — самый большой клуб в мире. После всего что я видел в этом клубе, ничто более не впечатляет меня настолько. На моей первой тренировке с первой командой я играл с Месутом Озилом, Криштиану Роналду, Хаби Алонсо и Серхио Рамосом. Это было абсолютное безумие.

Карим Бензема, возможно, произвёл на меня наибольшее впечатление. Для меня он — лучший центральный нападающий в мире за последние 10 лет, но он также невероятно приятный парень, который всегда помогает молодым игрокам и даёт советы. Вот почему все в «Реале» его любят.

Уверен, что Йович многому научится у Карима. Он ещё очень молод, поэтому с ним нужно быть терпеливым. Он приехал в новую страну, с другими языком и культурой. Не каждый сможет выдержать давление в «Реале». Надеюсь, он преуспеет. У него есть способности сделать это, я редко видел такого нападающего в его возрасте. Уверен, он стоит тех денег, которые клуб заплатил за него», — приводит слова Маскареля Goal.

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