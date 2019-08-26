Адебайор перешёл в турецкий «Кайсериспор»
«Кайсериспор» на официальном сайте объявил о переходе тоголезского нападающего Эммануэля Адебайора.
Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался турецкому клубу бесплатно. Стороны подписали контракт до 30 июня 2020 года.
В прошлом сезоне 35-летний Адебайор выступал за «Истанбул Башакшехир» и занял с клубом второе место в турецкой Суперлиге. Форвард принял участие в 19 матчах турецкого национального чемпионата (восемь — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей (один — с пенальти) и получил три жёлтые карточки.
Адебайор является воспитанником «Метца». Ранее он также выступал за «Монако», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Реал», «Тоттенхэм Хотспур» и «Кристал Пэлас». За сборную Того сыграл 84 матча и забил 31 гол.
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