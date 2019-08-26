Британский миллиардер купил «Ниццу» за € 100 млн

Британский миллиардер Джим Рэтклифф завершил сделку по приобретению французского клуба «Ницца», сообщает L'Equipe.

По данным источника, британец приобрёл клуб через принадлежащую ему химическую компанию Ineos. Сумма сделки составила € 100 млн.

«Очень рады завершить сделку по приобретению «Ниццы». Это заняло много времени, но мы были полны решимости завершить выкуп клуба. Мы проанализировали многие клубы в соответствии с нашим видением бизнеса в Ineos с точки зрения стоимости и потенциала, и «Ницца» отвечает этим критериям положительно. С разумными и взвешенными инвестициями мы хотим сделать «Ниццу» клубом, способным регулярно участвовать в европейских турнирах", — сказал Рэтклифф.

В прошлом сезоне «Ницца» финишировала на седьмом месте в Лиге 1.