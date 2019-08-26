Парфёнов: за счёт большого желания «Урал» заслужил победу в матче с «Сочи»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов подвёл итоги матча 7-го тура Российской Премьер-лиги с «Сочи» (3:1).



«Ждали этой победы. Хотели выиграть. За счёт большого желания и заслужили победу. Да, у соперника хорошие исполнители. Половина команды два месяца назад стали чемпионами. Поэтому мы серьезным образом готовились к игре. Давно не побеждали. Мы переживали по этому поводу. Хотели победить, поэтому после первого нашего гола была некоторая боязнь. Только с этим связан неприятный отрезок в первом тайме. В перерыве мы подсказали, ребята добавили агрессии во втором тайме. Игра была открытая. Думаю, что заслуженно победили, порадовали болельщиков. Приятно, что в такую погоду они нас поддерживают», — приводит слова Парфёнова пресс-служба «Урала».

«Урал» обыграл «Сочи» в матче РПЛ