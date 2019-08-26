Шоу пропустит четыре недели из-за травмы
Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу получил травму подколенного сухожилия, сообщает talkSPORT.
Напомним, Шоу вышел в стартовом составе «красных дьяволов» на матч 3-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (1:2), однако получил повреждение был заменён на 34-й минуте встречи.
По информации источника, в ходе медицинского обследования было установлено, что травма Шоу серьёзнее, чем предполагалось изначально. Ожидается, что восстановление 24-летнего футболиста после травмы займёт не менее четырёх недель.
Шоу перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Саутгемптона» в 2014 году. В текущем сезоне защитник принял участие в 3 матчах чемпионата Англии, однако не сумел отметиться результативными действиями.
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас», пропустив на 93-й минуте
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