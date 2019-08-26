«Барселона» открыла статую Круиффа на стадионе «Камп Ноу»

«Барселона» на домашнем стадионе «Камп Ноу» провела открытие статуи бывшему игроку и тренеру клуба Йохану Круиффу.

Скульптура высотой 3,5 метра изготовлена из бронзы. Создателем является голландский скульптор Корри Аммерлан.

«Статуя является предметом гордости для всей нашей семьи. Мы хотели бы поблагодарить всех, кто сделал это возможным. Это особенное место для отца, он провёл здесь много времени, как игрок и тренер», — сказал сын Круиффа Йорди.

Йохан Круифф выступал за «Барселону» с 1973 по 1978 год, а также тренировал клуб с 1988 по 1996 год. В качестве тренера он четырежды выигрывал с клубом чемпионат Испании, а также впервые в истории привёл каталонцев к победе в Кубке чемпионов в 1992 году.

Круифф ушёл из жизни 24 марта 2016 года в возрасте 68 лет от рака лёгких.