Л. Эрнандес: «Бавария» — один из пяти крупнейших клубов в мире

Французский защитник «Баварии» Лукас Эрнандес поделился мнением о мюнхенском клубе.



«Не нужно долго находиться в „Баварии“, чтобы осознать масштабы этого клуба. Здесь вы жаждете успеха с первого дня. Я хочу выиграть всё с „Баварией“, для этого я и перешёл сюда. Сезон только начался, но я надеюсь, что мы будем участвовать во всех соревнованиях до конца.



Я провёл половину жизни в Мадриде. Честно говоря, стоит отметить, что новый проект „Атлетико“ также выглядел многообещающим. Но, в конце концов, я принял такое решение. Не в одиночку, а с семьёй. Мы хотели познакомиться с новой страной, новой культурой.



«Бавария» является одним из пяти крупнейших клубов в мире. Я здесь, чтобы побеждать. Это самое важное", — приводит слова Эрнандеса TZ.

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