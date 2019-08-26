Л. Эрнандес: «Бавария» — один из пяти крупнейших клубов в мире
Французский защитник «Баварии» Лукас Эрнандес поделился мнением о мюнхенском клубе.
«Не нужно долго находиться в „Баварии“, чтобы осознать масштабы этого клуба. Здесь вы жаждете успеха с первого дня. Я хочу выиграть всё с „Баварией“, для этого я и перешёл сюда. Сезон только начался, но я надеюсь, что мы будем участвовать во всех соревнованиях до конца.
Я провёл половину жизни в Мадриде. Честно говоря, стоит отметить, что новый проект „Атлетико“ также выглядел многообещающим. Но, в конце концов, я принял такое решение. Не в одиночку, а с семьёй. Мы хотели познакомиться с новой страной, новой культурой.
«Бавария» является одним из пяти крупнейших клубов в мире. Я здесь, чтобы побеждать. Это самое важное", — приводит слова Эрнандеса TZ.
Роббен: Коутиньо решит исход многих матчей «Баварии»
- 27 августа 2019
-
00:21
-
00:00
- 26 августа 2019
-
23:46
-
23:38
-
23:30
-
23:21
-
22:56
-
22:40
-
22:31
-
22:20
-
22:15
-
21:57
-
21:46
-
21:40
-
21:27
-
21:16
-
20:59
-
20:57
-
20:50
-
20:48
-
20:27
-
20:15
-
19:53
-
19:53
-
19:49
-
19:46
-
19:26
-
19:20
-
19:05
-
18:57
-
18:46
-
18:35
-
18:30
-
18:23
-
18:12
Партнерский контент