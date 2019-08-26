Видео: бразильские команды сыграли в ужасных условиях из-за лесных пожаров
Матч 18-го тура бразильской Серии С между «Атлетико Акреано» и «Луверденсе» был прерван из-за сильного дыма, вызванного лесным пожаром возле стадиона в Рио-Бранко, в северном регионе страны.
Арбитр остановил матч уже на 6-й минуте, так как поле полностью заволокло дымом. Изначально начало матча было отложено на 15 минут из-за отсутствия на стадионе машины скорой помощи. В тот момент никаких признаков пожара или дыма обнаружено не было.
Матч был прерван на семь минут, а затем игру возобновили. «Атлетико Акреано» добился победы со счётом 3:2, забив решающий гол на 92-й минуте.
Матч не имел турнирной значения, так как команды заняли два последних места в своей группе и вылетели в Серию D.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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