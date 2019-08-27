Т. Силва: сложно сказать, что происходит между Неймаром и «ПСЖ»

Защитник сборной Бразилии и «ПСЖ» Тьяго Силва отметил, что переживает по поводу возможного ухода бразильского нападающего Неймара из парижского клуба.
«Неймар — незаменимый игрок для любой команды. Он был в „Барселоне“, теперь он с нами. Сложно сказать, что происходит между ним и „ПСЖ“. Мы не имеем права вмешиваться. Искренне надеюсь, что он останется. Постоянно говорю ему об этом. Надеюсь, окно скоро закроется, потому что я больше не могу с этим справляться», — приводит слова Силвы RMC.
Напомним, Неймар ранее изъявил желание покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно. В услугах бразильца заинтересованы «Барселона» и мадридский «Реал».
В сезоне-2018/19 Неймар принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года.
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