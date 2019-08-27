«Барселона» извинилась перед «Бетисом» за фотографию с жестом Фирпо

«Барселона» принесла извинения «Бетису» за жест защитника Эктор Фирпо, фотография с которым была опубликована в клубном «твиттере» после окончания матча 2-го тура чемпионата Испании (5:2). На фото футболист показывает пять пальцев, символизируя пять голов в ворота севильцев.

«Барселона» искренне извиняется перед «Бетисом» и его болельщиками в связи с твитом, опубликованным в воскресенье вечером. В нём не было никакого неуважения, но мы допустили ошибку, опубликовав его в вечер, который был особенным для Фирпо", — сообщается в «твиттере» каталонского клуба.

23-летний Фирпо перешёл в «Барселону» нынешним летом из «Бетиса» за € 18 млн. Сумма может вырасти ещё на € 12 млн за счёт бонусов. В матче с «Бетисом» игрок дебютировал за каталонский клуб.