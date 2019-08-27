«Барселона» извинилась перед «Бетисом» за фотографию с жестом Фирпо

«Барселона» принесла извинения «Бетису» за жест защитника Эктор Фирпо, фотография с которым была опубликована в клубном «твиттере» после окончания матча 2-го тура чемпионата Испании (5:2). На фото футболист показывает пять пальцев, символизируя пять голов в ворота севильцев.
«Барселона» искренне извиняется перед «Бетисом» и его болельщиками в связи с твитом, опубликованным в воскресенье вечером. В нём не было никакого неуважения, но мы допустили ошибку, опубликовав его в вечер, который был особенным для Фирпо", — сообщается в «твиттере» каталонского клуба.
23-летний Фирпо перешёл в «Барселону» нынешним летом из «Бетиса» за € 18 млн. Сумма может вырасти ещё на € 12 млн за счёт бонусов. В матче с «Бетисом» игрок дебютировал за каталонский клуб.
- 27 августа 2019
-
01:50
-
01:36
-
01:13
-
00:51
-
00:48
-
00:41
-
00:28
-
00:21
-
00:00
- 26 августа 2019
-
23:46
-
23:38
-
23:30
-
23:21
-
22:56
-
22:40
-
22:31
-
22:20
-
22:15
-
21:57
-
21:46
-
21:40
-
21:27
-
21:16
-
20:59
-
20:57
-
20:50
-
20:48
-
20:27
-
20:15
-
19:53
-
19:53
-
19:49
-
19:46
-
19:26
-
19:20