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Экс-арбитр Уэбб использовал свою страницу в «Википедии», чтобы пройти в бар

Экс-арбитр Уэбб использовал свою страницу в «Википедии», чтобы пройти в бар
Футбол / Англия 0

Бывший футбольный арбитр Ховард Уэбб использовал свою страницу в «Википедии», чтобы пройти в США, сообщает The Sun.

По информации источника, на входе в одном из американских баров сотрудник попросил у 48-летнего Уэбба удостоверение личности, чтобы уточнить возраст экс-рефери. Уэбб не имел при себе документ, удостоверяющий личность, и показал сотруднику бара страницу в интернет-энциклопедии «Википедия», на который был указан его возраст и персональные данные. Утверждается, что после этого Уэбб смог зайти в бар.

С 2003 по 2014 год Уэбб обслуживал матчи английской Премьер-лиги. В 2005 году английский судья был включён в список арбитров ФИФА. Уэбб работал на чемпионатах мира 2010 и 2014 года, а также обслуживал финальную игру Лиги чемпионов сезона-2009/10 «Бавария» — «Интер» (0:2).

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