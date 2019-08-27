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Панченко — о Филиппе: хороший и открытый парень, приехал в Россию, чтобы играть

Панченко — о Филиппе: хороший и открытый парень, приехал в Россию, чтобы играть
Футбол / РПЛ 0

Атакующий игрок московского «Динамо» Кирилл Панченко заявил, что готов к конкуренции с новичками команды — Максимилианом Филиппом, Рамилем Шейдаевым и Клинтоном Н'жье, а также отметил прогресс Вячеслава Грулёва

«Я готов к любой конкуренции, она меня вообще не пугает, если спортивная. Вдвойне приятно, когда человек приезжает из другого чемпионата. На данную позицию взяли и Максимилиана Филиппа. Видно, что качественный игрок, будем бороться с ним за место в составе. Хороший и открытый парень. Приехал сюда, хочет играть в футбол, это радует.

Н'жье и Шейдаев — разноплановые игроки. Н'жье имеет великолепную скорость, поэтому в плане быстрой атаки с ним удобнее играть. Рамиль Шейдаев — таранного типа футболист, который может зацепиться за мяч, протащить, тут надо под него подстраиваться. Есть ещё Слава Грулёв, который очень хорошо прогрессирует", — сказал Панченко в программе «Футбол России».

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