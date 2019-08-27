Кандрева: игроки «Интера» счастливы быть вместе даже во время тренировок

Хавбек «Интера» Антонио Кандрева поделился впечатлениями после крупной победы «нерадзурри» над «Лечче» в матче 1-го тура Серии А со счётом 4:0.
«Это была хорошая игра. Нам удалось контролировать соперника с первой минуты матча. В моменте с голом я увидел свободное пространство, попробовал пробить, и получилось неплохо!
Игроки команды счастливы быть вместе даже во время тренировок, это хороший знак для каждого из нас. Тренер просит нас играть как можно шире и действовать интенсивно в обеих фазах игры, чтобы сохранять баланс.
Когда у тебя есть уверенность, а твои мысли ясны, всё даётся легче. Моя роль на поле важна, мне необходимо постоянно быть вовлечённым в игру, действовать осторожно и при этом занимать верную позицию», – приводит слова Кандревы официальный сайт «Интера».
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