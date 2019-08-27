Гендиректор «Интера»: слова жены Икарди вызвали лёгкое раздражение

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал ситуацию вокруг форварда команды Мауро Икарди.
«Слова Ванды Нары вызвали лёгкое раздражение. Наша стратегия в этой ситуации очень понятна. Мы донесли нашу позицию до Икарди. Мы будем продолжать следовать своей линии поведения, и она не изменится», – сказал Маротта.
Ранее сообщалось, что Ванда Нара, жена и агент аргентинского нападающего «нерадзурри» исключила возможность перехода супруга в «Монако».
Также в итальянской прессе появилась информация, что Икарди близок к переходу в «Наполи» за € 65 млн. Помимо неаполитанцев, к 26-летнему форварду проявляет активный интерес туринский «Ювентус».
Икарди выступает в составе миланского «Интера» с 2013 года. В сезоне-2018/19 аргентинский нападающий забил 17 мячей и отдал 5 результативных передач в 37 матчах во всех турнирах.
- 27 августа 2019
-
04:27
-
04:02
-
03:21
-
02:39
-
02:15
-
01:50
-
01:36
-
01:13
-
00:51
-
00:48
-
00:41
-
00:28
-
00:21
-
00:00
- 26 августа 2019
-
23:46
-
23:38
-
23:30
-
23:21
-
22:56
-
22:40
-
22:31
-
22:20
-
22:15
-
21:57
-
21:46
-
21:40
-
21:27
-
21:16
-
20:59
-
20:57
-
20:50
-
20:48
-
20:27
-
20:15
-
19:53