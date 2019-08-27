Гендиректор «Интера»: слова жены Икарди вызвали лёгкое раздражение

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал ситуацию вокруг форварда команды Мауро Икарди.



«Слова Ванды Нары вызвали лёгкое раздражение. Наша стратегия в этой ситуации очень понятна. Мы донесли нашу позицию до Икарди. Мы будем продолжать следовать своей линии поведения, и она не изменится», – сказал Маротта.

Ранее сообщалось, что Ванда Нара, жена и агент аргентинского нападающего «нерадзурри» исключила возможность перехода супруга в «Монако».

Также в итальянской прессе появилась информация, что Икарди близок к переходу в «Наполи» за € 65 млн. Помимо неаполитанцев, к 26-летнему форварду проявляет активный интерес туринский «Ювентус».

Икарди выступает в составе миланского «Интера» с 2013 года. В сезоне-2018/19 аргентинский нападающий забил 17 мячей и отдал 5 результативных передач в 37 матчах во всех турнирах.

Агент Икарди: Мауро не перейдёт в «Монако»