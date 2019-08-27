Полузащитник «Интера» Брозович: делаем всё, о чём просит Конте
Полузащитник «Интера» Марсело Брозович прокомментировал победу над «Лечче» (4:0) в первом официальном матче под руководством Антонио Конте, в котором забил гол на 21 минуте первого тайма.
«Наверное, в начале матча мы слишком часто допускали ошибки во время передач, потом стали действовать лучше, и у меня получилось забить. Гол всегда делает игрока счастливым, но ещё больше – победа команды. Мы очень сплочены и делаем всё, о чём просит нас тренер: ведём борьбу и отдаём все силы ради победы.
Теперь пора думать о следующей игре. Приятно было видеть такое большое количество зрителей на трибунах. Поддержка наших болельщиков всегда была на невероятном уровне», — приводит слова Брозовича пресс-служба «Интера».
Конте вошёл в историю «Интера», победив в дебютном матче с разницей в 4 мяча
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