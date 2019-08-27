«Реал» будет обходиться без Родригеса три недели
Полузащитник «Реала» Хамес Родригес получил травму в матче второго тура чемпионата Испании с «Вальядолидом» (1:1). Во время обследования врачи диагностировано у него повреждение мышцы голени, сообщает пресс-служба «Реала».
Согласно предварительному заключению врачей, футболист будет восстанавливаться не менее трех недель.
Последние два сезона 28-летний Родригес провёл на правах аренды в«Баварии». За мюнхенцев он в общей сложности отыграл 67 матчей и забил 15 голов во всех турнирах.
Помимо выступлений за «Реал» и «Баварию», колумбиец играл за «Энвигадо», «Банфилд», «Порту», «Монако». Хамес чемпион Аргентины, Португалии, Испании, Германии. Рекордсмен сборной Колумбии по количеству голов на чемпионатах мира — 6 голов.
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