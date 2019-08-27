Полузащитник «Сочи» Песегов: после поражений ситуация точно улучшится

Полузащитник «Сочи» Евгений Песегов прокомментировал начало дебютного сезона для своего клуба в РПЛ. После 7 туров в активе «Сочи» 3 очка.



«У нас выдался тяжёлый старт, мы встретились с лидерами нашего чемпионата: «Зенитом», «Спартаком» и «Краснодаром». В противоборстве с ними очков набрать не удалось, к сожалению. В дальнейшем ситуация точно улучшится, мы идём в правильном направлении — укрепили оборону, после чего стали меньше пропускать. Пока в более атакующий футбол не получается играть, но мы делаем шаги вперёд.



Думаю, что потихонечку связи налаживаются, все друг друга начинают понимать на поле. Тренировочный процесс сейчас выстроен так, чтобы мы как раз могли быстрее притереться: много упражнений с мячом, футбола. Пытаемся перестроиться, сменить свой стиль на атакующий. Стараемся давать результат, но пока хромаем в «физике». Когда всё наладим — придёт результат. Приятно, что удалось забить первый гол. Конечно, это поздновато, но хорошо, что это произошло в шестом туре, а не в шестнадцатом. У нас есть ещё время всё наверстать, забить те голы, которые мы могли забить ранее», — приводит слова Песегова News.ru.

«Сочи» сыграет в гостях с «Рубином» 31 августа.