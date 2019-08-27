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Эриксен принял решение по поводу своего будущего

Эриксен принял решение по поводу своего будущего
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен смирился с тем, что, скорее всего, так и не перейдёт летом в один из европейских грандов и решил остаться в стане «шпор». Как сообщает Daily Mail, лондонцы предложили хавбеку новый контракт с зарплатой около € 220 тыс в неделю, но сам Эриксен ответил, что дело не в финансовой стороне.

Датский игрок не скрывал желания покинуть «Тоттенхэм» ради топ-клуба, но так и не дождался от них предложений. Вероятен сценарий, при котором Эриксен не примет предложение «шпор» о продлении контракта и летом будущего года покинет «Тоттенхэм» в статусе свободного агента.

Напомним, что европейское трансферное окно открыто до 2 сентября, но издание отмечает, что «Реал», который интересуется полузащитником, вряд ли заплатит € 55 млн, которые лондонский клуб требует за Эриксена.

«Тоттенхэм» готов предложить Эриксену новый контракт с зарплатой € 11 млн в год
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