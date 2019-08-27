Детский тренер «Боруссии»: трансфер Сутормина? В Германии такое невозможно

Детский тренер дортмундской «Боруссии» Петер Вазински поделился мнением по поводу ситуации с полузащитником Алексеем Суторминым.

Ранее стало известно, что переход 25-летнего футболиста из «Оренбурга» в «Рубин» был зарегистрирован 28 июня и по его условиям была предусмотрена фиксация оплаты до 1 августа в размере 50 тыс. рублей. Трансфер Сутормина из «Рубина» в «Зенит» зарегистрирован 8 июля и предусматривает аналогичную выплату в аналогичные сроки.

«Если честно, не знаю российского футболиста Алексея Сутормина. Оба раза он перешёл за 50 тысяч рублей? Серьёзно? (Смеётся.) Это невероятно! Понимаю, о чём вы хотите спросить. В Германии такое невозможно представить, просто исключено», — цитирует Вазински РИА «Новости».