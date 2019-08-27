Четырёхкратный обладатель Кубка Англии может прекратить своё существование

«Болтон Уондерерс» в ближайшее время может прекратить своё существование. Как сообщает BBC, руководство 3-й английской лиги дало клубу время до 27 августа, чтобы завершить сделку по продаже или представить документы о финансовых гарантиях выступления в чемпионате. Если этого не случится, то «Болтону» будет дано две недели, чтобы предоставить доказательства наличия денег, иначе команда прекратит существование.



«Болтон» был основан в 1874 году и является одним из 12 клубов — основателей старейшей в мире футбольной лиги. В 2012 году клуб покинул Премьер-лигу. Сейчас команда из Болтона находится на 23-м месте в третьем дивизионе. Клуб является четырёхкратным обладателем Кубка Англии и обладателем Суперкубка страны.