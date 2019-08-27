«Спартак» поборется с «Динамо» за Джованни Симеоне

В борьбу за нападающего Джованни Симеоне, сына главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, вступил «Спартак», утверждает Primocanale. Ранее стало известно, что в услугах игрока «Фиорентины» заинтересовано «Динамо».



Напомним, ранее 24-летний форвард отказался от возможного переезда в Россию, несмотря на то что «Динамо» предложило ему более выгодный контракт, нежели у него сейчас в «Фиорентине».



Симеоне перешёл в «Фиорентину» летом 2017 года из «Дженоа». В прошлом сезоне на клубном уровне он провёл 40 матчей. На его счету 8 забитых мячей и 6 результативных передач. Рыночная трансферная стоимость нападающего на сегодняшний день составляет € 20 млн. Его контракт с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2023 года.

«Фиорентина» уговаривает Дж. Симеоне перейти в «Динамо» Москва