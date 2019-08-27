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Таунсенд поддержал Янга, которого дважды издевательски обыграл Заха

Таунсенд поддержал Янга, которого дважды издевательски обыграл Заха
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Кристал Пэлас» Эндрос Таунсенд отметился красивым поступком. В своём «твиттере» он поддержал защитника «Манчестер Юнайтед» Эшли Янга, который дважды издевательски обыграл одноклубником самого Таунсенда Уилфридом Заха.

«34-летний бывший вингер столкнулся с одним из лучших действующих вингеров АПЛ. Столкнулся, был дважды уничтожен, но в итоге умудрился заблокировать подачу. Эшли нужно аплодировать, а не смеяться над ним #Respect», — написал Таунсенд.

Напомним, матч «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» проходил на стадионе «Олд Траффорд» и завершился неожиданной победой гостей со счётом 2:1.

Эшли Янг действительно большую часть своей карьеры выступал на позиции крайнего полузащитника или крайнего форварда. На позиции защитника он стал выступать лишь последние несколько лет.

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