Кто был лучшим игроком 7-го тура РПЛ?
Накануне матчем «Урал» — «Сочи» (3:1) завершился 7-й тур Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто был лучшим игроком 7-го тура РПЛ?
Принять участие в опросе можно на сайте Playbuzz.
На это звание претендуют: Антон Заболотный («Сочи»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Гус Тиль («Спартак»), Марио Фернандес (ЦСКА), Максимилиан Филипп («Динамо»), Семён Фомин («Уфа»), Фёдор Чалов (ЦСКА) и Эльдор Шомуродов («Ростов»).
Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
- 27 августа 2019
-
12:31
-
12:26
-
12:16
-
12:08
-
12:06
-
11:58
-
11:53
-
11:36
-
11:36
-
11:32
-
11:12
-
10:58
-
10:28
-
10:24
-
10:12
-
10:03
-
09:48
-
09:45
-
09:26
-
09:25
-
09:10
-
08:45
-
08:30
-
07:55
-
07:44
-
05:23
-
04:27
-
04:02
-
03:21
-
02:39
-
02:15
-
01:50
-
01:36
-
01:13
-
00:51
Партнерский контент