Кто был лучшим игроком 7-го тура РПЛ?

Накануне матчем «Урал» — «Сочи» (3:1) завершился 7-й тур Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто был лучшим игроком 7-го тура РПЛ?

Принять участие в опросе можно на сайте Playbuzz.



На это звание претендуют: Антон Заболотный («Сочи»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Гус Тиль («Спартак»), Марио Фернандес (ЦСКА), Максимилиан Филипп («Динамо»), Семён Фомин («Уфа»), Фёдор Чалов (ЦСКА) и Эльдор Шомуродов («Ростов»).



Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».