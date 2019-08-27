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Кто был лучшим игроком 7-го тура РПЛ?

Кто был лучшим игроком 7-го тура РПЛ?
Футбол / РПЛ 0

Накануне матчем «Урал» — «Сочи» (3:1) завершился 7-й тур Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто был лучшим игроком 7-го тура РПЛ?

Принять участие в опросе можно на сайте Playbuzz.

На это звание претендуют: Антон Заболотный («Сочи»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Гус Тиль («Спартак»), Марио Фернандес (ЦСКА), Максимилиан Филипп («Динамо»), Семён Фомин («Уфа»), Фёдор Чалов (ЦСКА) и Эльдор Шомуродов («Ростов»).

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».

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